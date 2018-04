Creixell també viu la Setmana Santa

El municipi ha realitzat la Processó del Sant Enterrament i el Via Crucis

Actualitzada 01/04/2018 a les 13:27

Un centenar de persones han participat a la Processó del Sant Enterrament d’aquest Divendres Sant a Creixell. A banda dels veïns i estiuejants del municipi, també hi ha participat primeres autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde Jordi Llopart, els regidors de l’equip de govern, alguns regidors de l’oposició, la Jutgessa de Pau, el Cap de la Policia Local i el Rector de Creixell, el Mossèn Joan Brulles. Els homes i dones voluntàries han portat el tabernacle del Sant Crist i el de la Mare de Déu, acompanyats per la Banda de Músic de Paüls (Terres de l’Ebre).A més, una cinquantena de veïns de Creixell també van realitzar el tradicional Via Crucis a l’Ermita Mare de Déu de Fàtima, als afores de la vila. El Via Crucis va estar dirigit pel Mossèn Joan Brulles i la creu va ser portada per joves de Creixell. Les 14 estacions de penitència van començar a la plaça de l’Església i va acabar a l’Ermita de Fàtima, un recorregut aproximat de dos quilòmetres.