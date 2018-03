Mig miler de persones marxen per la llibertat dels polítics empresonats a so de cassola i xiulet al Vendrell

La manifestació ha recorregut els carrers del centre i ha acabat amb música

Actualitzada 31/03/2018 a les 16:34

Mig miler de persones han participat aquest dissabte en una marxa per l'alliberament dels «presos polítics» convocada per l'ANC del Vendrell (Baix Penedès). A la convocatòria, que ha secundat el CDR del municipi, s'han sumat centenars de veïns i, a diferència de la cita de cada dissabte, també s'hi han sumat ciutadans que gaudeixen de les vacances de Pasqua al Vendrell. La manifestació ha recorregut els carrers del centre a so de cassola i xiulet i amb el lema 'Llibertat presos polítics'. Josep Maria Llasat, de l'ANC, ha afirmat que «el poble no falla mai des de fa sis anys»: «els nostres presos i exiliats confien en nosaltres i no defallim», ha afirmat Llasat, que ha apuntat que cada dissabte es mobilitzen per «no oblidar-los». La marxa ha acabat amb un to festiu, amb música de gralla.Durant la marxa, els manifestants han picat cullerots contra cassoles, paelles o altres objectes metàl·lics i han fet sonar els xiulets, la majoria dels quals, grocs. Durant tot el recorregut, han fet sentir el lema ‘Llibertat, presos polítics’ i, al final, també han reivindicat que no es faci ‘Ni un pas enrere’ o ‘Puigdemont, el nostre president’.Llasat, fins ara membre del secretariat nacional de l’ANC; ha afirmat que “això es guanya al carrer”. En aquesta línia, ha fet una crida a “no defallir”: “el govern espanyol actua d’una manera tan repressiva que no se’n pot sortir i Europa ho comença a veure”, ha celebrat Llasat, que ha demanat als manifestants que continuïn acudint a les mobilitzacions de dissabte per no oblidar els polítics empresonats.La d’aquest dissabte, tot i la coincidència amb les vacances de Setmana Santa, no s’ha volgut ajornar, i simplement, des de l’ANC s’ha mirat que no coincidís amb cap acte religiós.