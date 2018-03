Les fortes ratxes de vent han provocat un accident a l'Hospitalet de l'Infant

El vent ha causat diversos accidents, talls de la circulació del tren i arbres caiguts al Camp de Tarragona

Accidents a les carreteres

Afectacions als trens

Més incidències

El vent està sent molt fort al Camp de Tarragona i està provocant moltes incidències, algunes d’elles més greus.A l’Hospitalet de l’Infant, una caravana ha bolcat al mig de l’A-7 mentre estava sent remolcada. L’accident ha tallat la carretera causant llargues cues de retencions fins que els serveis d’emergències puguin retirar el vehicle de la calçada. També ha provocat que un camió bolqués a la N-340, a l’altura de Cambrils, al Pont de la Porquerola.La circulació de la R15 entre Tarragona i Reus està interrompudaLes destrosses del vent no acaben aquí, encara al municipi de l’Hospitalet, ha provocat que 5.000 persones es quedin sense llum a les cases durant 15 minuts. Des de protecció Civil asseguren que la incidència ja està resolta. Per altra banda, a Salou, han caigut arbres a sobre d’alguns cotxes que estaven aturats.