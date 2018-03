El telèfon d'emergències 112 rep més d'un miler de trucades per més de 775 incidències relacionades amb el vent

La majoria d'avisos han estat per caiguda d'uralites, cobertes, branques i arbres, obstacles en calçada, tanques i tendals. Cap dels serveis greu

Actualitzada 31/03/2018 a les 20:39

El fort vent s'allarga fins a la matinada

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 1.087 trucades per 775 incidents relacionats amb vent fins a les 18 hores. La majoria per caiguda d'uralites, cobertes, branques i arbres, obstacles en calçada, tanques i tendals. Amb tot, cap dels serveis ha estat greu. Els Bombers han fet més de 621 sortides relacionades amb la ventada, essent el Camp de Tarragona la zona on s'han registrat més problemes (420) i en especial el Baix Camp (205). A la tarda, un arbre caigut per les ventades ha obligat els trens a circular per via única entre Reus i Tarragona. Segons Renfe, la incidència s'ha produït a les 17.52 a l'altura de l'hospital Sant Joan de Reus quan diverses branques han caigut sobre la catenària, cosa que ha obligat els combois a circular amb precaució. Posteriorment, a les set de la tarda, s'ha restringit la circulació de trens a una sola via. Això afecta les línies R14 i R15 i provoca retards de més de 40 minuts.Trànsit ha aixecat pels voltants de les 16.00 hores d'aquest dissabte la restricció de circulació de camions de més de 3.500 quilos buits i autocaravanes a l'A-7 i l'N-340 pel fort vent al Camp de Tarragona i l'Ebre. La mesura restrictiva s'ha pres pels voltants de les 13.00 hores en el tram entre el Perelló (Baix Ebre) i Tarragona, on les ratxes de vent han superat els 140 km/h i han fet bolcar un parell de camions a l'A-7 a Cambrils.Prèviament, la circulació de trens a les línies R14 i R15 ha estat interrompuda prop d'una hora entre Tarragona i Reus per la caiguda de part d'una teulada sobre la catenària.Per comarques, la majoria de trucades s'han fet amb origen al Baix Camp (354), al Tarragonès (302) i al Barcelonès (100). Per municipis, la majoria de trucades s'han fet des de Reus (200), Tarragona (142), Barcelona (83) i Cambrils (77). Entre els serveis destacats hi ha hagut la caiguda d'un arbre de grans dimensions a Salou que ha afectat tres cotxes aparcats –sense deixar ferits-, un altre arbre tombat a tocar de l'Hospital Sant Joan de Reus o el despreniment d'una placa de la teulada del CAP de Riudoms. Les ratxes de mestral han superat àmpliament els 100 km/h al Camp de Tarragona i a l'Ebre amb registres espectaculars com els 145 km/h de l'Hospitalet de l'Infant i la Riba, els 142 km/h de l'Albiol, els 126 km/h de Valls, els 124 km/h d'Almoster i Capafonts, els 122 km/h a Rojals i la Selva del Camp, 111 km/h a Mont-roig del Camp, 109 km/h a Constantí o 108 km/h al Perelló, segons dades recollides de les diverses estacions de Meteoclimatic i el Meteocat.Tot i que l'episodi ja va a la baixa, Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Ventcat davant la previsió que l'episodi de vent s'allargarà durant la tarda fins a la propera nit matinada. S'han incrementat el nombre de comarques afectades, així com la intensitat del vent. A les comarques del Pirineu el fort vent afecta des de primera hora del matí, mentre que al litoral central i tarragoní es preveuen fortes ratxes de vent durant la tarda, amb afectació a zones densament poblades. A més, al vespre i nit, augmenta el nivell de risc de vent a les comarques del Berguedà, Ripollès i Cerdanya. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals mentre duri l'episodi de fortes ventades. També cal extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins, per la possibilitat de caiguda de branques i arbres.En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent.