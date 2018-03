El fort vent tomba arbres al Camp de Tarragona i restringeix el trànsit de camions i caravanes a l'A-7 i l'N-340

Els Bombers de la Generalitat han rebut més de 300 incidències per la ventada de mestral

Actualitzada 31/03/2018 a les 17:34

Ratxes de 145 km/h a l'Hospitalet de l'Infant

La forta ventada -amb ratxes superiors als 140 km/h- ocasiona nombrosos desperfectes aquest dissabte a diverses poblacions del Camp de Tarragona amb la caiguda d'arbres, tendals i parts d'algunes teulades. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha restringit aquest migdia la circulació de camions de més de 3.500 quilos que circulin buits i autocaravanes a l'A-7 i l'N-340, entre les poblacions del Perelló (Baix Ebre) i Tarragona. Prèviament, la circulació de trens a les línies de Rodalies R14 i R15 ha estat interrompuda prop d'una hora entre Tarragona i Reus per la caiguda de part d'una teulada sobre la catenària. Els Bombers de la Generalitat han fet més de 300 sortides relacionades amb la ventada, essent el Camp de Tarragona la zona on es registren més problemes i en especial la comarca del Baix Camp. El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 620 trucades per 469 incidents relacionats amb vent fins a les 14 hores. La majoria per tendals, obstacles en calçada i objectes inestables.(S'han actualitzat les xifres de sortides de Bombers i trucades al 112 a les 14 hores. I s'ha afegit la restricció de camions i autocaravanes també a l'N-340, entre el Perelló i Tarragona).El 112 ha detallat que el Baix Camp ha estat la comarca que més ha concentrat les trucades pel fort vent amb 220 trucades del total de 620 registrades arreu de Catalunya fins a les 14 hores. La segueixen les comarques del Tarragonès (106 trucades) i el Barcelonès (66). Per poblacions, Reus ha estat el municipi amb més trucades (113) per incidències relacionades amb el fort mestral, seguit de Barcelona (53) i Cambrils (51). Pel que fa a Bombers de la Generalitat, de les 308 incidències obertes pel fort vent, la majoria també s'han concentrat al Camp de Tarragona (183) amb serveis destacats com la caiguda d'un arbre de grans dimensions a Salou que ha afectat tres cotxes aparcats –sense deixar ferits-, un altre arbre tombat a tocar de l'Hospital Sant Joan de Reus o el despreniment d'una placa de la teulada del CAP de Riudoms.Les ratxes de mestral superen àmpliament els 100 km/h al Camp de Tarragona i a l'Ebre i a migdia sobresurten registres com els 145 km/h de l'Hospitalet de l'Infant i la Riba, els 142 km/h de l'Albiol, els 124 km/h d'Almoster, 120 km/h a Valls, 118 km/h a Rojals, 111 km/h a Mont-roig del Camp o 108 km/h al Perelló, segons dades recollides de les estacions de Meteoclimatic i el Meteocat.