130 avisos als Bombers per la forta ventada que supera àmpliament els 100 km/h al Camp de Tarragona

Un arbre de grans dimensions ha caigut a Salou i ha afectat tres cotxes aparcats sense deixar ferits

Actualitzada 31/03/2018 a les 14:07

Els Bombers de la Generalitat acumulen fins a 130 avisos per la forta ventada fins a les 12 hores d'aquest dissabte, la majoria concentrades a les comarques del Camp de Tarragona (73) i a la Regió Metropolitana Nord (35). Entre les sortides més destacades hi ha la caiguda d'un arbre de grans dimensions a Salou (Tarragonès) que ha afectat tres cotxes aparcats però sense deixar ferits. Les ratxes de mestral superen àmpliament els 100 km/h al Camp de Tarragona i a l'Ebre i a migdia sobresurten registres com els 145 km/h de l'Hospitalet de l'Infant i la Riba, els 142 km/h de l'Albiol, els 124 km/h d'Almoster, 120 km/h a Valls, 118 km/h a Rojals, 111 km/h a Mont-roig del Camp o 108 km/h al Perelló, segons dades recollides de les estacions de Meteoclimatic i el Meteocat. Paral·lelament, l'Ajuntament de Barcelona detalla que els Bombers han fet 20 sortides a la capital catalana pel vent i que ha tancat per precaució la part alta del Park Güell.El consistori barceloní ha activat el pla bàsic d'emergència municipal per ventades en la fase d'alerta a partir de les 11.45 hores. La vintena de sortides dels Bombers de Barcelona han estat majoritàriament per caiguda de tendals i per branques d'arbres caigudes a la via pública. A Barcelona ciutat destaquen registres de vent com els 69,1 km/h a l'estació del barri del Raval, els 61,9 km/h a la Zona Universitària o els 61,6 km/h a l'Observatori Fabra, segons dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).