Prop de 650 atletes participaran a la 3a Mitja Marató de Miami Platja

La competició tindrà lloc aquest dissabte, 31 de març, i comptarà amb curses de 21, 10 i 5 quilòmetres i competicions d’iniciació

Actualitzada 30/03/2018 a les 11:36

Afectacions viàries

Uns 650 atletes participaran, aquest dissabte 31 de març, a la tercera edició de la M3, la Mitja Marató de Miami Platja, que se celebrarà a partir de les 9h amb sortida des del Poliesportiu. Aquesta xifra de participació suposarà un increment de prop del 30% respecte l’anterior edició, segons preveue els organitzadors de la competició, que porta el subtítol ‘El run run de la Setmana Santa’.La Mitja Marató de Miami Platja comptarà amb 3 curses de diferent recorregut, de 21, 10 i 5 quilòmetres. A més, al voltant de les 11.30 h, hi haurà dues curses no competitives per a infants de 0 a 8 anys i de 8 a 13 anys que hauran de recórrer una distància de 350 i 700 metres, respectivament. Tots els participats en la M3 Mitja Marató de Miami Platja rebran diversos obsequis, entre els quals destaca una samarreta commemorativa. Les inscripcions on-line es poden fer a través de www.miamiplatja21k.com.Els organitzadors, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’empresa Naturtime Events, han previst una sèrie d’activitats complementària, com l’animació prèvia amb una sessió-escalfament amb zumba, música i dj’s durant el circuit.En motiu de la Mitja Marató hi haurà diverses afectacions de carrers al nucli de Miami Platja. Amb tot, hi haurà regulació de pas en diversos punt de l’avinguda Prínceps d’Espanya i passeig Mediterrani. L’horari d’afectacions, que començarà a les 8 del matí, variarà segons els carrers.