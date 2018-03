Presó provisional sense fiança per al detingut per la mort d'un home a la riera de Riudecanyes

El cos presentava signes evidents de violència i el jutge manté la causa oberta per un delicte d'assassinat

Actualitzada 30/03/2018 a les 08:41

El jutjat d'instrucció 3 de Reus ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut en relació amb la mort d'un home el cos del qual va aparèixer amb signes evidents de violència a prop de la riera de Riudecanyes dimarts. La causa està oberta per un delicte d'assassinat. Durant aquests dies el jutjat ha practicat diverses diligències com entrades i registres al domicili del detingut i en d'altres immobles o inspeccions oculars en alguns espais.Cal recordar que l'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra la matinada de dimarts a Reus per un suposat cas de detenció il·legal i lesions contra la víctima. Posteriorment, ja a primera hora del matí es va trobar el cos de la víctima, de nacionalitat espanyola, amb signes evidents de violència.El detingut, un ciutadà de nacionalitat romanesa, hauria orientat la policia catalana fins al punt on es va trobar el cos, tot i que hauria al·legat que ell només l'havia acompanyat a la zona i s'hauria desvinculat de la mort.