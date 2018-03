Ferit greu en caure per un embornal de 4 metres de fondària al voral de l'A-7 a Mont-roig

L’home, de 48 anys, es disposava a canviar la roda punxada del seu vehicle quan va caure per un forat d’aigües que no tenia reixa

Actualitzada 30/03/2018 a les 13:11

Un home de 48 anys es troba ferit en estat greu després de caure per un embornal de 4 metres de fondària situat al voral de l’A-7 a l’alçada de Mont-roig del Camp. Els fets van succeir la nit d’ahir dijous 30 de març quan l’home es disposava a canviar la roda punxada del seu vehicle i va caure per un forat d’aigües que no tenia reixa, segons han informat els Bombers.Els fets van succeir quan faltaven vint minuts per les 11 de la nit. L’home conduïa el seu turisme per l’A-7 quan va notar que se li havia punxat una roda del cotxe. Per aquest motiu, l’individu es va aturar a l’alçada del quilòmetre 1.132, a Mont-roig del Camp, i va baixar del vehicle per tal de canviar la roda. Va ser en aquell moment que l’home va caure per un forat d’aigües del voral de la carretera que no va veure i que, segons han informat els Bombers, no tenia cap reixa que el tapés.El conductor va caure d’uns 4 metres d’alçada i va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat, que van actuar amb quatre dotacions. Segons ha informat el SEM, tres ambulàncies van atendre l’home i el van transportar ferit greument a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona amb una possible doble fractura de les cames i fractura de la pelvis. Fins al lloc també s’hi van traslladar els Mossos d’Esquadra.