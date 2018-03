Els hotels de la demarcació no descarten fregar la plena ocupació aquesta Setmana Santa

Els càmpings de la demarcació de Tarragona tenen prevista l'ocupació del 100% dels bungalows

Actualitzada 29/03/2018 a les 20:40

Per aquesta Setmana Santa es preveu que l'ocupació turística a la costa tarragonina arribi al 85%, de fet el 65% dels establiments del Camp de Tarragona estarán oberts, donant el tret de sortida a la temporada turística, i no es descarta fregar la plena ocupació si el temps acompanya i s'alleugereix la competència dels destins d'esquí i de muntanya.Per altra banda, els càmpings de la demarcació de Tarragona tenen prevista l'ocupació del 100% dels bungalows, pel que fa a les parcel·les, els propietaris de càmpings no esperen una xifra tan elevada.Els allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre esperen tornar a viure un període de vacances de Setmana Santa marcat per la dualitat en termes d'ocupació. L'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre) preveu tornar a omplir durant l'última part de la Setmana Santa, entre dijous i dilluns, amb un 98% d'ocupació. Per contra, el nivell de reserves és força inferior durant la primera part del període festiu, des d'aquest cap de setmana i fins dimecres, amb un 30% de mitjana.En aquesta primera part, abans de Dijous Sant, a més, amb diferències notòries segons la ubicació: mentre les cases que se situen dins del delta de l'Ebre poden situar-se entre el 50 i el 80% -plenes en alguns casos-, les de la plana interior del Baix Ebre i el Montsià encara no han tancat pràcticament reserves per al primer tram de Setmana Santa.A aquest escenari també ha contribuït que el període festiu arriba enguany aviat, principalment dins del mes de març, però sobretot perquè les nevades dels últims dies i setmanes poden acabar decantant molt dels potencials visitants cap a una destinació de muntanya per a la pràctica de l'esquí. Els principals clients d'aquest tipus d'allotjaments continuaran sent famílies i grups d'amics residents a Catalunya.