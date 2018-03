Avís per fort vent amb ratxes molt fortes del nord-est arreu de Catalunya

A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona s'esperen cops que poden superar els 70 quilòmetres per hora

Actualitzada 30/03/2018 a les 15:36

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest divendres un avís per vent davant la previsió de fortes ventades del nord-est durant aquest dissabte. Durant la matinada i el matí començarà a bufar amb força a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, on s'esperen cops que poden superar els 70 quilòmetres per hora. A partir de migdia també hi haurà cops molt forts als cims del Pirineu. Independentment, al quadrant nord-est el vent quedarà fluix i de direcció variable, sobretot a partir del matí. A banda, bufarà la tramuntana a l'Empordà amb alguns cops forts. Concretament, s'esperen cops de més de 50 km/h arreu, i superiors als 70 km/h a punts del Litoral i Prelitoral central i sud i a cotes elevades del Pirineu. A banda del vent, també hi haurà algunes nuvolades i ruixats.