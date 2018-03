Rescaten un pagès de 88 anys atrapat sota el seu tractor després de bolcar

L'home va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb contusions i va ser atès per hipotèrmia

Els Bombers de la Generalitat van efectuar el rescat, el vespre d'ahir dimecres 28 de març, d'un pagès de 88 anys que va quedar atrapat sota el tractor que conduïa després de bolcar a Pradell de la Teixeta. Quatre dotacions van treballar en aquest servei i, posteriorment, l'home va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.Els fets van succeir quan faltaven vint minuts per les 10 de la nit en una finca particular de Pradell de la Teixeta. L'home, un pagès de 88 anys, estava conduint el seu tractor quan es va accidentar i va bolcar amb el vehicle. En caure, el conductor va quedar atrapat per la cintura i les cames a sota del tractor.Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar quatre vehicles de Bombers, els quals van aconseguir rescatar el pagès d'avançada edat amb èxit. Un cop tret de sota del vehicle, l'home va ser atès per hipotèrmia i traslladat a l'Hospital Joan XXIII amb contusions.