Preocupació a la Conca de Barberà per la manca d'habitatge i el retard de l'A-27

Les grans empreses, el sector immobiliari i l'administració coincideixen que aquestes mancances tanquen portes a l'arrelament de nova població i perjudiquen el territori

Actualitzada 29/03/2018 a les 10:25

Els preus del lloguer, pels núvols

I els preus de la nova construcció, per terra

Les necessitats de les grans empreses

Preocupació a la Conca de Barberà per la manca d'habitatge. Les grans empreses asseguren tenir moltes dificultats per trobar pisos per als seus empleats. El sector immobiliari així ho confirma. La demanda sobrepassa l'oferta amb escreix des de fa anys i la tònica va a més, sobretot en el mercat de lloguer. Això fa que els pocs pisos en estoc tinguin preus disparats. A tall d'exemple, les dues úniques API que queden a Montblanc des de fa mesos no tenen res de lloguer i a la borsa d'habitatge comarcal només se n'ofereix un. El retard de l'execució de l'autovia A-27, amb l'afegit d'un sobrecost xifrat en 31 milions d'euros, tampoc hi contribueix en una comarca amb un important pes del sector industrial. L'administració confirma aquesta problemàtica per recol·locar la nova població i la necessitat d'accions per afavorir el seu establiment al territori.A l'Espluga de Francolí, on es van donar alguns casos de pisos pastera, ja fa temps que es planteja una promoció de pisos a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i l'execució d'un gran pla parcial en un àmbit de 85.000 metres quadrats amb més de 200 habitatges, a desenvolupar per fases. El denominat pla Milmanda, però, ja fa temps que està sobre la taula i el consistori confia que els propietaris l'enllesteixin. «Tenim un problema tant a nivell local com comarcal», reconeix l'alcalde de l'Espluga de Francolí, David Rovira, en una entrevista a l'ACN. Segons Rovira, el parc d'habitatges és molt petit i la població, sobretot nouvinguda, té moltes dificultats per trobar un lloc on viure.Després d'un període de continu descens, el percentatge de població nouvinguda va repuntar al 2016 i es manté, a data de 31 de desembre del 2017, en un 12,37% sobre la població empadronada a la Conca de Barberà, segons dades facilitades per l'Oficina Tècnica del Pla d'Inclusió Social del Consell Comarcal. Actualment el Consell està elaborant un pla d'habitatge. L'ens confia que aquest treball de camp pot ajudar a remeiar la problemàtica. A la borsa d'habitatge comarcal, consultable via Internet, queda de manifest la manca de pisos de lloguer. D'un llistat de cinquanta immobles, només n'hi ha un de disponible -una casa a l'Espluga. La resta estan tots llogats.Quant al preu del lloguer, en els darrers temps ha tendit clarament a l'alça per aquesta manca d'estoc. Segons dades facilitades per l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal, el preu mitjà a Montblanc seria d'uns 450 euros i a la resta de comarca entre 350 i 400 euros. «En els últims sis mesos els preus han augmentat d'un 10 o 15%», constata Lluís Moix, agent immobiliari que manté oficina oberta a la capital de comarca. L'altra agència immobiliària de Montblanc, Finques Romeu Jové, també ha assegurat a l'ACN que no pot oferir cap immoble de lloguer des de fa mesos. El sector anima tant a la promoció pública com privada perquè es construeixi habitatge destinat al lloguer.«Necessitem molta oferta, però aquí s'ajunta que els propietaris es resisteixen a llogar i els promotors no s'atreveixen a construir; de fet, el 60% de les meves vendes són gent que inverteix en un pis de lloguer amb una rendibilitat mitjana bruta de fins al 8%; hi ha cases velles a Montblanc que es podrien reformar i llogar, jo crec que si es construís un bloc de deu pisos, en tres mesos estaria llogat», afegeix Moix. L'última promoció privada a Montblanc es remuntaria cap a l'any 2010. Aquell mateix any es va posar en lloguer una promoció anterior, amb 41 pisos nous que no es venien. En només un parell de mesos se n'havien llogat gairebé la meitat.Ramon Jové, constructor, assegura que, davant la forta demanda de lloguer, ell va optar per llogar blocs nous que no aconseguia vendre. Amb tot, reconeix que és una opció amb la qual no se sent del tot còmode pel risc afegit i prefereix la fórmula de la compravenda. Ara està acabant de construir unes cases a Montblanc que s'havien hagut d'aturar per la crisi. Aquestes construccions unifamiliars tenen més sortida per a la venda. De fet, un recent estudi de l'Associació de Promotors de Catalunya posiciona la Conca de Barberà com la comarca tarragonina amb l'habitatge nou més barat -i la tercera a nivell de Catalunya amb els preus més baixos per anar a viure.Segons aquest estudi, el preu de l'habitatge de nova construcció se situaria en una mitjana de 63.848 euros -i a un preu, el metre quadrat útil, de 1.114 euros. Amb tot, la compravenda no és l'opció preferida pels nouvinguts a la comarca, que sobretot busquen immobles amb lloguer accessible. La necessitat d'habitatge social es fa evident. Alguns usuaris del Consell exposen que no es poden plantejar una compra per manca de seguretat o estabilitat laboral, a més d'un sou poc remunerat. A les immobiliàries arriben peticions contínuament d'habitatges de lloguer barats i sovint no hi poden donar resposta. «Mentre hi hagi indústria hi haurà demanda a Montblanc», sentencia Moix.Empreses arrelades al territori, com les papereres o Cunicarn, a l'Espluga, tenen dificultats per trobar habitatges per als seus treballadors. Xavier Torres, responsable de Control de Gestió i Comunicació de Cunicarn, assegura que la majoria de llocs gerencials els ocupen gent de fora que necessiten d'un lloc on viure i no en troben. Amb una plantilla de 150 persones, el personal de base, segons Torres, se les enginya per trobar un habitatge, sovint compartit. L'empresa facilita el transport dels seus empleats amb una furgoneta, que els trasllada del seu municipi de residència fins a la fàbrica. «Suem sang per poder ubicar els càrrecs mitjos i alts i trobar-los un habitatge», exposa Torres.Però el que més preocupa al grup Cunicarn no és tant la manca d'habitatge com també d'infraestructures. «Diàriament ens passen 15 o 20 camions pel Coll de Lilla», afegeix el responsable del grup càrnic. Les obres de l'A-27 en el seu quart i darrer tram tindran un cost addicional de 31 milions d'euros, segons ha confirmat l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. Sobre una obra adjudicada l'estiu del 2008 per 84 milions d'euros, la inversió acabarà superant els 115 milions. Les argiles expansives característiques del territori obliguen a modificar i retardar un projecte que continua eternitzant-se. L'execució de les obres d'aquest tram hauran d'esperar, almenys, fins a finals d'any.