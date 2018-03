'Piolins' amb tricornis, urnes de l'1-O i llaços grocs, entre les mones de Pasqua més reivindicatives

Pastisseries de diferents punts del territori s'inspiren en el sobiranisme per dissenyar aquestes postres de Setmana Santa

Saénz de Santamaría vestida de xèrif o o una urna a mida real per a la caixa solidària

L'independentisme i alguns dels esdeveniments més destacats dels darrers mesos han servit d'inspiració per al disseny d'algunes mones de Pasqua d'aquesta Setmana Santa. És el cas dels 'Piolins' de xocolata amb tricornis que ha dissenyat una pastisseria de Valls, juntament amb estelades amb la paraula 'Desobediència', o la figura de Carles Puigdemont acompanyada d'una caricatura de la vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, disfressada de Sheriff, dissenyades per un negoci de la Bisbal Empordà. Les urnes de l'1-O també tenen un paper destacat juntament amb els llaços grocs per reclamar l'alliberament dels «presos polítics». Els seus impulsors coincideixen que són propostes reivindicatives pensades sobretot per a un públic adult.Al Camp de Tarragona, han estat diverses les pastisseries han apostat per l'independentisme. A la pastisseria Santacana de Valls han dissenyat 'Piolins' de xocolata amb el tricorni posat. En aquest establiment, no només hi ha aquest personatge vestit d’agent de la Guàrdia Civil, sinó que també s’han fet estelades on es llegeix la paraula ‘Desobediència’, ous de xocolata coronats amb llaços grocs, també de xocolata, o la recreació d’una guillotina amb el nom de 'Borbonera’.El pastisser, Manel Estalella, ha explicat que, amb les mones, intenten reflectir el moment que es viu a Catalunya i que, davant d’un tema polític que està «tan viu», no podien «ser absents». A més, ha recordat que el registre per part de la Guàrdia Civil a la redacció del setmanari El Vallenc, al municipi, els ha acostat encara més a la qüestió. «Com que ens creiem dignes, ho mostrem amb la nostra feina i qui les fem ens hem quedat tranquils i relaxats», ha comentat. De moment, les figures estan tenint una bona acollida entre els clients i atreuen la mirada de tots aquells que passen davant l'aparador.Per altra banda, a la pastisseria Xocosave de Riudoms, que ven al major i a particulars, ha elaborat més de mig centenar d’urnes de l’1 d’octubre de xocolata. Des que van difondre la seva creació a les xarxes socials, han vist multiplicades les comandes des d’arreu de la demarcació de Tarragona i d’altres punts de Catalunya. L’urna, que també inclou un sobre fet de xocolata, s’elabora artesanalment a l’obrador del negoci i ronda el mig quilo de pes.La idea de l’urna de xocolata també l'ha recollida la pastisseria Sanromà de Tarragona després de rebre diverses demandes de clients. A la mateixa ciutat, la pastisseria Palau despatxa gallines que llueixen un llaç groc per la llibertat dels polítics empresonats.A la demarcació de Girona, les mones més reivindicatives també s'han fet un lloc. Destaquen propostes com la que ofereix la Pastisseria Massot de La Bisbal d'Empordà. Aquí han optat per fer una mona on es veu Carles Puigdemont portant una estelada i a sota una caricatura de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, disfressada de xèrif, sota un cartell que posa Catalunya. Tot plegat acompanyat de diversos 'Piolins' a la base de la mona. Un altre exemple de mona reivindicativa a comarques gironines és a la pastisseria Ferrer Xocolata d'Olot. L'establiment ha dissenyat llaços grocs fets de xocolata blanca amb l'estelada al costat.A les comarques de Ponent, la pastisseria Pa de Pessic d'Arbeca (Garrigues) ha reproduït a mida real una urna com les utilitzades en el referèndum de l'1 d'octubre. Per fer-la, ha utilitzat un motlle i entre dos i tres quilos de xocolata blanca, a més d'un quilo o quilo i mig de xocolata negra que ha servit per reproduir la tapa, segons ha explicat Lluc Morgades, pastisser de Pa de Pessic. L'urna es completa amb un emblema de la Generalitat, també elaborat amb xocolata blanca, de la mateixa manera que les brides amb què es precintava l'urna i que, per fer-les de color vermell, s’ha hagut d’afegir colorant a la xocolata. Finalment, l'urna es presenta amb una papereta, també de xocolata, en què s'hi pot llegir el lema "Fem República".L'urna, però, no està a la venda ja que els responsables de la pastisseria van decidir cedir-la al CDR Front Arbequí de la localitat que, des de fa uns dies, està venent números i la sortejarà el pròxim 1 d'abril, Diumenge de Pasqua, quan es compliran sis mesos de l'1-O, segons detalla Morgades. Els diners recaptats es destinaran a la caixa de solidaritat per finançar les despeses judicials derivades del procés independentista. A més de l'urna a mida real, aquesta pastisseria arbequina també n'ha elaborat d'altres de més petites que sí es poden comprar, així com ous de xocolata amb un llaç groc. A banda de Pa de Pessic també hi ha altres establiments lleidatans que han elaborat enguany urnes de xocolata de l'1-O com és el cas de la pastisseria el Carme de la ciutat de Lleida.