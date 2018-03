Les obres de l'avinguda Barcelona de Mont-roig començaran la setmana vinent

L’Ajuntament va presentar als comerciants i al veïnat el projecte de remodelació

Actualitzada 29/03/2018 a les 13:13

Les obres de remodelació d’un tram de l’avinguda de Barcelona de Mont-roig del Camp començaran la setmana vinent. L’Ajuntament es va reunir el passat dimarts i dimecres amb comerciants i veïns de Miami Platja respectivament per tal de presentar-los les obres. A les dues reunions, a les quals hi han assistit prop de 180 persones, han estat conduïdes per l’alcalde Fran Morancho, el regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Vicente Pérez, i l’arquitecte municipal, Llorenç Rofes.Les millores de l'avinguda de Barcelona afectaran prop d'un quilòmetre comprès entre la plaça Tarragona (no inclosa) i l’avinguda de Cadis, convertint aquest espai en el nou centre urbà de Miami Platja.Els treballs aniran càrrec de l'empresa Sorigué i hauran d'estar acabats abans del 31 de desembre de 2018, condició indispensable per poder-los executar, doncs el projecte s’emmarca dins el Pla de Barris de La Florida. Aquesta és la data límit que ha donat la Generalitat per executar el que queda pendent d’aquest àmbit, després de rebutjar la pròrroga d’un any més. El pressupost de les obres és de 4.495.188,93 euros, la meitat d'aquests està finançatper una subvenció de la Generalitat.Gestió de les places d'aparcamentEl projecte preveu guanyar espai per als vianants, això comportarà la reducció de places d'aparcament a la mateixa avinguda. El departament de Mobilitat ha elaborat una proposta d'aparcament en la mateixa àrea d’influència perquè l'afectació sigui mínima. A través del canvi de sentit d'alguns carrers adjacents, i l'habilitació d'aparcaments dissuasius, el Consistori assegura es guanyaran places de pàquing en l'àmbit, propers als actuals que es perden.