Les colles de la demarcació participen a la presentació del Mocador Casteller Solidari

Els beneficis aniran destinats a la Caixa de Solidaritat

Actualitzada 29/03/2018 a les 16:47

Les colles castelleres de la demarcació de Tarragona no es van voler perdre la presentació del Mocador Casteller Solidari, a càrrec d'Òmnium Cultural. Els castellers afegiran, aquesta temporada, el mocador groc al tradicional mocador casteller vermell a les places. La Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona, la Colla Vella Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Xiquets de Cambrils, els Nois de la Torre i Castellers de Tortosa van participar a la presentació.El nou Mocador Casteller Solidari és de color groc i amb piquets blancs, porta la inscripció ‘Llibertat presos polítics’. Amb aquest gest, les principals colles castelleres del país es conjuren per «donar suport als presos polítics i als seus familiars».Els mocadors, que han estat fabricats per l’empresa manresana Fetalpais.cat, es podrà adquirir a partir del dia 3 d’abril a la botiga online d’Òmnium Cultural. El seu preu és de quatre euros i tots els beneficis aniran destinats a la Caixa de Solidaritat.L’objectiu, a més de recaptar fons, és que «totes les places castelleres aquesta temporada estiguin tenyides de groc», tal com ha recordat el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri. L'entitat espera que d’altres manifestacions de cultura popular i tradicional del país «se sumin a la iniciativa i incloguin mocadors o motius grocs a la seva vestimenta tradicional».La resta de colles que també van ser a la presentació són: Castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa, Capgrossos de Mataró, Moixiganguers d'Igualada, Xics de Granollers, Castellers de Sant Cugat, Castelleres de Caldes, Castellers de Sants, Castellers de Castellar del Vallès, Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers de Mediona, Castellers de Santpedor, Jove de Barcelona, Castellers d'Esparreguera, Bous la Bisbal del Penedès, Castellers de Sabadell, Matossers Molins de Rei, Castellers de Mediona, Castellers de Sarrià, Castellers de Cornellà, Colla Castellera Grillats del CBL, Engrescats URL, Xerrics d’Olot i Castellers de Caldes de Montbui.