Els treballadors de neteja i bugaderia dels hotels de PortAventura faran vaga

Els sindicats UGT i CCOO confirmaran els dies la pròxima setmana

Actualitzada 29/03/2018 a les 14:22

El Comitè d'Empresa del personal de neteja i de bugaderia dels hotels de PortAventura han acordat que faran vaga. Els treballadors de l'empresa subcontratada Claro Sol Facilities ho van votar per unanimitat en una assemblea, que es va celebrar ahir 28 de març, al Complex Educatiu de Tarragona.A l'assemblea, hi estaven convocats tan els treballadors fixos discontinus com els eventuals per tal posar sobre la taula la situació laboral que estan vivint i per votar si es convocava una vaga.Paco López, secretari general de la Secció Sindical de la UGT a PortAventura, assegura que encara «no sabem els dies concrets de la vaga», ja que ho han de decidir amb la resta de representants de Comissions Obreres del personal de neteja i bugaderia. A partir d'aquí, només faltarà fer «les gestions administratives» per concretar-la.Des del sindicat esperen poder comunicar els dies i les reivindicacions dels treballadors dels hotels a finals de la setmana vinent i confirmen que la vaga es farà «perquè això va en serio», explica López, que també és responsable de l'Acció Sindical de FESMC-UGT a Tarragona.