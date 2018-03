Els CDR aixequen les barreres del peatge de l'AP-2 a Montblanc.

Més d'un centenar de manifestants estan protestant per la «repressió de l'Estat»

Actualitzada 29/03/2018 a les 18:54

Peatges oberts a Montblanc(Tarragona). A la República Catalana no hi hauran fronteres. Retuiteu si us plau. pic.twitter.com/b3Mygp7ItX — Oscar Herran (@Owaitingroom) 29 de març de 2018

Els CDR del Camp de Tarragona han tornat a sortir a les carreteres per fer sentir la seva veu i protestar contra «l'empresonament de polítics catalans independentistes» i per la «repressió de l'Estat». En aquest cas, més d'un centenar de persones s'han manifestat a la sortida del peatge de l'AP-2 a Montblanc i han fet aixecar les barreres.La sortida 8 de l'AP-2 es troba tallada i el Servei Català de Trànsit recomana les sortides 7 i 9 com a alternatives. La concentració està provocant retencions d'un quilòmetre.Més d'un centenar de manifestants estan protestant per la «repressió de l'Estat»