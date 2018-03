Calafell estreta el setge als incívics, ara a les papereres

Les bosses de brossa que es troben a les papereres són senyalitzades amb un adhesiu ben vistós i no es retiren durant 48 hores

Actualitzada 28/03/2018 a les 20:48

L’Ajuntament de Calafell ha posar en marxa la campanya Les papereres no són un contenidor, una iniciativa contra l’incivisme de les persones que deixen la bossa de la brossa fora dels llocs corresponents. concretament, a les papereres, dins o als seus peus. És una conducta que passa tot l’any, però que s’incrementa quan creix la població del municipi els caps de setmana o en època de vacances. La campanya té, entre altres objectius, el d’avergonyir els incívics. Per això, les bosses de brossa que es troben a les papereres són senyalitzades amb un adhesiu ben vistós i no es retiren durant 48 hores. L’enganxina adverteix que la bossa podrà ser oberta per intentar identificar els infractors. Aquesta acció es farà també amb qualsevol bossa de la brossa que es trobi pel carrer, fora dels contenidors. La campanya obre el camí cap a la imposició de sancions.