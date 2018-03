Altafulla aprova la bassa de laminació a la conca de la rasa i el projecte de construcció del gimnàs de la Portalada

Es tracta de dues inversions cabdals per al municipi; una, per minimitzar les inundacions al barri marítim, i l'altra, com a demanda històrica de la comunitat educativa

El Ple de l'Ajuntament d'Altafulla ha aprovat aquest dijous al matí el projecte de construcció, amb caràcter definitiu, de la bassa de laminació a la conca de la rasa, i el projecte bàsic i executiu de construcció del gimnàs del col·legi La Portalada. Ho ha fet en una sessió extraordinària, amb els vots a favor de l'equip de govern, format per Alternativa Altafulla i el PDeCAT, i el vot favorable del regidor no adscrit a l'oposició, Alberto Moreno. L'alcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, i el primer tinent d'alcalde, Pere Gomés, han lamentat que els tres regidors d'ERC -EINA- no hagin assistit al ple, tal i com van anunciar dies abans en considerar que no era el moment ni el format per la seva celebració en referència a la situació política que travessa Catalunya.Segons han informat fonts municipals, l'equip de govern creu que, malgrat els moments difícils que s'estan vivint, l'activitat local no pot quedar aturada, sobretot tenint en compte la importància dels dos projectes que aquest dijous han tirat endavant, i han coincidit en què «són projectes molt importants per al municipi i ells no els han votat».Quant a la bassa de laminació, l'aprovació d'aquest dijous permetrà iniciar els tràmits d'expropiació dels terrenys on s'ha de construir. Segons la regidora d'Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, caldrà «començar a moure els fils necessaris per demanar possibles subvencions». «L’objectiu és minimitzar les inundacions al Barri Marítim, un situació que el municipi arrossega des de fa molts anys». Amb això, es complementaria la funcionalitat del dipòsit que es va construir ara ja fa uns mesos.La bassa de laminació ocuparia una superfície de 21.443 m2 i s'ubicaria al sector del Puntet, en uns terrenys annexos a l'antiga carretera N-340, i que limiten amb la zona de la Vinya Gran, el Kàrting Altafulla i el Càmping Don Quijote. El pressupost inicial total seria de 476.065 euros.Pel que fa al projecte de gimnàs de l'escola la Portalada, la seva aprovació inicial implica l'arrencada d'un procés que, segons la regidora Méndez-Vigo, es preveu llarg, però que espera estar enllestit en el proper curs 2018-2019. Ha insistit que «és un projecte llargament esperat, principalment per la comunitat educativa». El pressupost ascendeix a poc més de 700.000 euros.