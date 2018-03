La màgia de l'Impossible torna el primer cap de setmana d'abril a la Canonja

Al festival hi actuarà el televisiu Jorge Blass o artistes de renom internacional com Adrián Conde, Gisell o Riverson

Actualitzada 28/03/2018 a les 12:48

El mag televisiu Jorge Blass o artistes de renom internacional com Adrián Conde, Gisell, Riverson, Set de màgia, Deux a la Taché actuaran en una nova edició del Festival Impossible. Aquest esdeveniment tindrà lloc a la Canonja durant el primer del 6 al 8 d’abril, el primer cap de setmana del proper mes. La novetat més important d’enguany és el canvi d’ubicació, ja que l’acte es trasllada de la sala de l’Orfeó al Pavelló esportiu a causa de les obres de remodelació que es duran a terme al primer equipament.El divendres començarà l’Impossible amb la Gran Gala màgica. Els assistents podran gaudir de la màgia poètica de Gisell, la primera maga que ha guanyat un 1r premi nacional de màgia al nostre país. Màgia teatralitzada combinada amb manipulació de primer nivell. Des de Madrid arribarà Riversson amb una màgia elegant i sorprenent que ha presentat arreu del món. La companyia catalana Set de màgia presentarà la seva particular versió d’un clàssic de la màgia portat a l’actualitat amb el suport de projeccions. Finalment, el mag i clown Adrián Conde amb el seu personatge El Gran Braulio serà el conductor d’aquest gran espectacle on ens oferirà un tast de la seva màgia còmica.El dissabte a les 12h del matí tindrà lloc l’espectacle de carrer amb l’Adrián Conde, mentre que a la nit arribarà el plat fort amb la màgia de Jorge Blass. Aparicions, desaparicions, levitacions impossibles i màgia interactiva es podran veure en aquesta actuació en la qual el públic és el protagonista. El mag mostrarà noves il·lusions implicant noves tecnologies junt als jocs més reconeguts de la seva màgia.El diumenge continuaran els espectacles de carrer amb la CIA Cíclicus i Deaux a la Taché, que oferiran diversió per a tots els públics a partir de les 11.30h. Els preus i ofertes es mantenen com en les anteriors edicions.