L'home trobat a Riudecanyes va morir de forma violenta per una baralla

El detingut, un home de 46 anys i nacionalitat romanesa, passarà demà dijous a disposició judicial

Actualitzada 28/03/2018 a les 16:20

L’autòpsia ha confirmat que l’home trobat sense a la Riera de Riudecanyes va morir de forma violenta a causa d’una baralla. Tot i que el cadàver de l’individu, de 41 anys i nacionalitat espanyola, es va trobar el matí d’ahir dimarts, la baralla s’hauria produït el passat dissabte. Els mossos van detenir ahir el presumpte autor dels fets per lesions i detenció il·legal, el qual passarà demà dijous a disposició judicial.Els agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de Tarragona han conclòs que la mort de l’home trobat a la riera de Riudecanyes ahir dimarts poc abans de les 10 del matí és de caràcter homicida, segons es desprèn del resultat de l’autòpsia.Els fets haurien passat el passat dissabte 24 de març, quan dos homes es van barallar per motius que es desconeixen. Com a resultat de les lesions un dels dos homes, de 41 anys i nacionalitat espanyola, va morir i l’altre, de 45 anys i nacionalitat romanesa, va ser detingut.A conseqüència de la baralla l’arrestat li va produir lesions de caràcter mortal tal i com ha confirmat l’autòpsia. L’autor dels fets hauria abandonat la víctima a la riera de Riudecanyes, on es va trobar el cos ahir a les 09:52 hores. Unes hores abans els investigadors havien detingut el presumpte autor dels fets per lesions i detenció il·legal a l’espera que l’autòpsia fos concloent respecte de la naturalesa de les lesions i si podien tenir un caràcter homicida.El detingut passarà demà a disposició judicial.