La via ha quedat tallada a dos quarts de cinc

Actualitzada 28/03/2018 a les 17:26

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) de la Conca de Barberà han tallat la carretera N-240 a l'altura de Vimbodí i Poblet, en aquesta comarca, segons han informat a través de Twitter i confirma el Servei Català de Trànsit (SCT). Desenes de persones s'han situat al mig de la via a dos quarts de cinc de la tarda i han col·locat una barrera de pneumàtics per dificultar el pas. Els convocants protesten per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya i per l'empresonament de polítics catalans independentistes. El tall se suma als que hi ha hagut aquest dimarts a diversos punts de la xarxa viària catalana, com ara l'AP-7 a Figueres, l'A-2 a Soses o l'N-340 a l'Ampolla, entre d'altres.