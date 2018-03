Van morir 19 gossos, 10 gats, una guineu i un faisà i tots ells es van trobar molt a prop de la riera del Regueral

Actualitzada 28/03/2018 a les 09:28

El jutjat penal número 1 de Reus ha condemnat a una pena de tres mesos de presó i a pagar una indemnització econòmica un veí de Vinyols i els Arcs per provocar la mort de manera intencionada de diversos animals amb verí.Els fets van succeir el 2006 i el cos d'Agents Rurals va tenir coneixement a partir de diverses denúncies que va rebre de particulars per la mort de les seves mascotes amb simptomatologia d'haver estat enverinades.Els Agents van recollir un gran nombre de fauna morta en una zona amb gran activitat cinegètica i presumptament relacionada amb pràctiques d'ús de verí altament tòxic que impossibilitava l'assentament d'espècies salvatges i eliminava la presència de totes les domèstiques (gossos i gats).Els Agents Rurals van poder interceptar dues persones en el moment que col·locaven el verí i van constatar que havien mort 19 gossos, 10 gats, una guineu i un faisà.Els animals es van trobar tots molt a prop de la riera del Regueral, en el terme de Vinyols i els Arcs, en una zona on hi havia una important activitat cinegètica, i les investigacions van determinar que era un mètode que s'havia estat utilitzant durant un llarg període de temps.Les necròpsies dels animals van corroborar que aquests morien enverinats per un verí altament tòxic -tanto, que es va prohibir l'ús, la tinença i la comercialització el 2007 pel risc que implicava per al medi ambient i la salut humana- col·locat en productes carnis o peix per atraure'ls.En alguns, la fabricació dels esquers era molt professional i això provocava que els animals, en ingerir el verí, no morissin immediatament, cosa que els provocava una mort lenta i agònica.Els Agents Rurals van denunciar els fets davant el Jutjat Penal 1 de Reus i en el judici es va presentar com a acusació popular el Fons per a la Conservació del Voltor Negre, ja que l'ús de verí té un gran impacte en la conservació d'espècies protegides.