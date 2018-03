Rastregen la costa de Calafell per l'avís de caiguda d'un objecte lluminós

Al centre de control aeri va quedar registrada una senyal que de cop es va fondre, però no hi ha constància de cap avioneta

Actualitzada 28/03/2018 a les 13:10

Salvament Marítim rastreja des d'aquest dimarts a la nit la costa de Calafell per investigar la presumpta caiguda d'un aparell al mar. Segons ha avançat la Cadena SER i ha pogut confirmar l'ACN, un veí va trucar al telèfon d'emergències 112 al voltant de les 22.25 h avisant que havia observat com un objecte lluminós que es dirigia cap al sud queia al mar, informació que posteriorment va ratificar un pilot d'avió que estava en ruta. Les fonts consultades asseguren que el Centre de Control Aeri té constància de la desaparició d'un objecte al radar. Amb mateix temps, però, Salvament Marítim assegura que a hores d'ara no consta que hagi desaparegut cap avioneta.Durant la nit, el dispositiu de recerca ha treballat a la zona amb dues embarcacions i un helicòpter, que ja s'han retirat, així com també hi ha col•laborat el cos dels Mossos d'Esquadra. Aquest dimecres, la recerca continua amb una llanxa rastrejant aquest tram de la costa, mentre Salvament Marítim ha preavisat els navegants per a què comuniquin qualsevol informació que pugui estar relacionada amb els fets.La investigació compta també amb la participació de l'exèrcit de l'aire, que analitza si l'aparell caigut podria ser un dron o un objecte no identificat.Salvament Marítim ha buscat durant la nit aquest objecte no identificat. També Crue Roja ha rastrejat aquest matí la zona amb una embarcació de petites dimensions i s'ha informat als banyistes perquè pugin facilitar qualsevol informació. La investigació ha comptat també amb la participació de l'exèrcit de l'aire, que analitza si l'aparell caigut podria ser un dron o un objecte no identificat.Segons ha informat a aquest mitjà l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, la recerca s'ha donat per finalitzada poc després de les 12 del migdia sense trobar cap objecte al mar.