Advocats es querellen contra comandaments Guàrdia Civil per les càrregues de l'1-O

Els fets denunciats es van produir davant de l'Institut Antoni de Ballester de Mont-roig del Camp

Actualitzada 28/03/2018 a les 16:34

L'Associació Advocats Voluntaris 1 d'Octubre s'ha querellat contra els comandaments de la Guàrdia Civil que van dirigir les càrregues a Mont-roig del Camp per impedir el referèndum de l'1-O, suspès llavors pel Tribunal Constitucional.L'Associació ha informat a Efe que la querella s'ha presentat pel presumpte delicte contra els drets individuals, que impedeix prohibir una reunió pacífica o dissoldre-la fora dels casos expressament previstos per la llei.També per un delicte de tortures, en entendre que l'actuació policial «violenta, lesiva i abusiva» perseguia «castigar els ciutadans compromesos amb la defensa del dret a vot».La querella inclou també diferents delictes de lesions; un altre de desordres públics i, finalment, els que puguin desprendre's en la instrucció d'aquesta causa, admesa a tràmit pel jutjat número 1 de Reus.Els fets denunciats es van produir davant de l'Institut Antoni de Ballester de Mont-roig del Camp, quan nombrosos efectius de la Guàrdia Civil van voler accedir per requisar les urnes i les paperetes per impedir el referèndum de l'1-O.L'actuació estava emparada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que havia ordenat «adoptar totes aquelles mesures que impedeixin la consecució del referèndum, sense afectar la normal convivència ciutadana».Malgrat que el TSJC ni suspenia cap dret fonamental de reunió ni emparava l'ús de la força, el contingent policial va utilitzar porres i gas lacrimogen davant una resistència pacífica, exposen els advocats.La querella sol·licita que s'identifiqui als agents que van participar en aquella actuació policial i també als ferits per les càrregues policials.En no ser part perjudicada, el jutjat requereix a l'Associació Advocats Voluntaris una fiança de 2.000 euros, segons ha informat l'entitat a les seves xarxes socials.Els advocats han confirmat que la dipositaran i estan oberts a col·laboracions econòmiques per afrontar «despeses ineludibles com aquesta», ja que la seva feina és voluntària i no remunerada.