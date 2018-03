Tres detinguts per causar aldarulls en un centre de menors i tirar pedres a un cotxe policial

Els Mossos d’Esquadra cerquen tres altres menors implicats en els fets que es van escapar del centre

Un total de tres menors van ser detinguts, ahir dilluns 26 de març, com a presumptes autors de delictes de danys, desordre públic i amenaces. En concret, els joves van ser arrestats per causar aldarulls al centre de menors del Pla de Santa Maria on resideixen i llançar pedres a un vehicle dels Mossos d’Esquadra. En els fets hi havia tres menors més implicats que s’han escapat del centre.Els fets es van produir el matí d’ahir dimarts, quan treballadors del centre de menors d’aquest municipi de l’Alt Camp van alertar als Mossos d’Esquadra que diversos joves estaven causant aldarulls. En concret, van afirmar que havien trencat mobiliari i amenaçat als cuidadors. Fins al lloc dels fets s’hi va desplaçar una patrulla de la policia catalana.A l’arribada del cotxe policial, diversos menors es van encarar als agents i van llançar pedres contra el vehicle. Això va provocar danys materials al turisme, que va acabar amb el vidre davanter esquerdat a causa de l’impacte de les pedres. Arran dels fets, els Mossos van detenir un total de tres menors, mentre tres més implicats en els aldarulls s’han escapolit del centre i es troben en recerca.La Fiscalia de menors va indicar que s’agafés declaració als menors arrestats, els quals van quedar en llibertat sota tutela del centre després de declarar en seu policial.