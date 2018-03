Roig: «Els hotelers esperem que hagi Govern i es restableixi l'estabilitat»

El sector hoteler no té dades d’anul·lacions, però reconeix que la inestabilitat no ajuda a què el turisme confiï en el territori

Actualitzada 26/03/2018 a les 20:58

Turisme esportiu

El turisme esportiu que ha arribat a la Costa Daurada –i que ho continuarà fent durant les pròximes setmanes a través de diferents esdeveniments– i els turistes sèniors, que ja han desembarcat amb l’IMSERSO, fan preveure una bona ocupació durant la Setmana Santa, tot i la inestabilitat política de Catalunya i el clima de crispació social que s’ha desfermat aquest cap de setmana.Les protestes generalitzades arreu de Catalunya aquest cap de setmana podrien haver frenat les reserves, però el cert és que l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda encara no disposa de dades d’anul·lació.«En principi no ha afectat gaire, perquè la majoria de reserves hoteleres són, a hores d’ara, de grups esportius i de grups de l’IMSERSO», ha explicat el president de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Xavier Roig. Es tracta d’una percepció que s’haurà d’analitzar posteriorment.En qualsevol cas, el president dels hotelers de la Costa Daurada central, reconeix que, com la resta d’empresaris, els d’aquest sector necessiten certa estabilitat política. «La inestabilitat no ajuda. Esperem que es formi govern a Catalunya com més aviat millor i que es pugui restablir la confiança i l’estabilitat social», diu Xavier Roig.Al marge del que ha succeït en els darrers dies, el turisme sènior procedent de l’IMSERSO ja es troba allotjat en diversos establiments de Salou. Es tracta de la segona etapa d’aquest programa que, fins a finals del mes de maig, portarà prop de 20.000 visitants a la Costa Daurada central.El Mundialito, que s’està disputant, el Mare Nostrum Cup de futbol, el Torneig TGN Bàsquet, la competició internacional de balls de saló I Iberica Dance Esport o el campionat d’Espanya per a la Classe Internacional Optimist, són alguns dels esdeveniments esportius programats que preveuen unes bones dades d’ocupació als hotels de la Costa Daurada tot i aquesta Setmana Santa ha estat primerenca al calendari. La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) calcula que es podria registrar una ocupació del 85%. Aquesta Setmana Santa estaran oberts 55 hotels, aproximadament, el que suposa unes 31.500 places i un 65% del total de places disponible.