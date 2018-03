Roben lletres i poms a diverses làpides del cementiri d'Alcover

L’Ajuntament i diversos afectats han interposat denúncia davant dels Mossos d’Esquadra

Diverses làpides del cementiri d’Alcover han estat objecte de robatoris durant els darrers dies, quan algun individu s’ha dedicat a sostreure diversos objectes i, sobretot, lletres i poms de coure i llautó, com també gerros i altres figures. Els Mossos d’Esquadra tenen coneixement dels fets i, segons fonts del cos policial, els robatoris s’han realitzat amb ànim de lucre, ja que no s’ha fet cap destrossa, sinó que el o els responsables tan sols han agafat elements que continguessin metall.Davant dels fets, que han agafat els veïns per sorpresa, l’Ajuntament d’Alcover ha decidit interposar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, tal com va confirmar l’alcalde del municipi, Robert Figueras, al Diari Més.Paral·lelament, els veïns afectats també s’estan adreçant a la policia autonòmica per denunciar. El número concret d’afectats, però, encara és difícil de determinar. I és que, sovint, amb aquest tipus de robatoris passen alguns dies fins que els familiars se n’adonen. Segons fonts municipals, almenys tres famílies han anat a l’Ajuntament a explicar els fets, que s’haurien produït en una sola nit a mitjà de la setmana passada. A més, i segons veïns del municipi, la xifra d’afectats podria ascendir a cinc.Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, aquest tipus de robatoris –que tindrien com a objectiu la venda dels materials sostrets– no són habituals. Tot i això, no són inèdits i ja s’han registrat en altres ocasions a diversos punts del país. Al 2016, per exemple, l’Ajuntament de Benavente, a la província de Zamora, es va veure obligat a formalitzar una denúncia a la Guàrdia Civil pels robatoris sistemàtics de les tipografies de les làpides, panteons i nínxols del cementiri municipal. En aquest cas, els lladres també van arrencar poms de marbre i diversos elements funeraris decoratius, com creus. A més, els autors dels fets s’havien fixat amb el marbre i, segons elfunerariodigital.com, s’havien extret llenços sencers d’aquest material.Els robatoris d’objectes funeraris també es van produir quatre anys enrere a Madrid i, sobretot, a La Almudena i Carabanchel, on el problema s’arrossegava de feia temps i els robatoris eren reiterats. En aquest cas, també s’havien sostret cargols i botons de bronze.