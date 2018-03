Joves atletes de la Geografia

La URV a Vila-seca ha acollit la fase local de la IX Olimpíada de Geografia

La setmana passada la Facultat de Turisme i Geografia de la URV al Campus Vila-seca va acollir a fase local de l’Olimpíada de Geografia del curs 2017-18. El certamen està organitzat pel Departament de Geografia de la URV, en col·laboració del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, i s’adreça a estudiants de 2n de Batxillerat matriculats a l’assignatura de Geografia (curs 2017-2018), de qualsevol centre del Districte Universitari de Tarragona.L’Olimpíada de Geografia és un certamen estatal que s’estructura en dues fases: una inicial, realitzada pels districtes universitaris que convoquin les seves respectives fases locals; i una final, en la que competiran els tres primers classificats de cada fase local.El guanyador de la fase local de la IX Olimpíada de Geografia, que va tenir lloc el 20 de març, va ser l’estudiant Josep Juanós, de l’institut Terra Alta. Xavier Company, de l’Institut Tarragona, i Arnau Pallàs, de l’Institut Martí i Franquès, també de Tarragona, es van classificar en segona i tercera posició respectivament. Com a premi per la seva victòria, Josep Juanós rebrà un ajut de matrícula de fins a 1.500€ per matricular-se el curs 2018-2019 al primer curs de qualsevol ensenyament de grau de la URV.Tal com estipulen les bases del certamen, els tres estudiants guanyadors participaran en la Fase Estatal de la IX Olimpíada de Geografia, que tindrà lloc a la mateixa Facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca els dies 13 i 14 d’abril.Els tres centres educatius que van obtenir les millors qualificacions també van rebre un diploma acreditatiu. En aquesta categoria, el primer classificat va ser l’Institut Coster de la Torre, de La Bisbal del Penedès, seguit per l’Institut Terra Alta, de Gandesa, i l’Institut Martí i Franquès de Tarragona. D’altra banda, tots els estudiants i els centres participants van rebre un diploma acreditatiu de la seva participació en el certamen.A la prova i hi van participar un total de noranta-cinc estudiants de segon de Batxillerat de vint-i-tres centres educatius: dos de l’Alt Camp, sis del Baix Camp, un del Baix Ebre, dos del Baix Penedès, un del Garraf, deu del Tarragonès i un de la Terra Alta.La prova va constar de 50 preguntes d’opció múltiple, les quals podien incorporar gràfics, fotografies i cartografia, i els participants van disposar de 45 minuts per completar-la. El programa de continguts es basa en el temari de 2n de Batxillerat i en aspectes vinculats al mateix. Després de la prova, els joves participants es van poder informar sobre els estudis de Geografia que ofereix la URV i les seves sortides professionals.L’objectiu d’aquest certamen és premiar els estudiants que demostrin un millor coneixement dels continguts de la matèria de Geografia de Batxillerat i, d’aquesta manera, promoure l’interès pels estudis universitaris de Geografia, a la vegada que s’estableixen sinergies entre la universitat i els centres de secundària.