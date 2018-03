Detingut un home que podria estar relacionat amb la mort d'un home a la riera de Riudecanyes

El cos presenta signes evidents de violència

Actualitzada 27/03/2018 a les 13:43

Detingut un individu que podria estar relacionat amb la mort d'un home aparegut a la riera de Riudecanyes.Segons informen fonts dels Mossos d'Esquadra, inicialment la detenció, que s'ha fet a Reus aquesta matinada de dimarts, s'ha efectuat per un suposat cas de detenció il·legal i lesions contra la víctima.Posteriorment, ja a primera hora del matí s'ha trobat el cos sense vida d'aquesta persona, de nacionalitat espanyola, a la riera de Riudecanyes, amb evidents signes de violència.El detingut, un ciutadà de nacionalitat romanesa, hauria orientat la policia catalana fins al punt on s'ha trobat el cos, si bé al·legaria que ell només l'havia acompanyat a la zona, desvinculant-se de la seva mort.Ara els Mossos d'Esquadra investiguen la relació dels fets, i si el detingut, que a hores d'ara es troba a la comissaria de Reus, està relacionat o no amb aquest crim.