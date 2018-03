Cap empresa es presenta per licitar les obres del projecte del passeig dels Caputxins

Caldrà iniciar de nou el procés de licitació

Actualitzada 27/03/2018 a les 16:20

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls ha declarat deserta la licitació de les obres del projecte del passeig dels Caputxins i la carretera del Pla. Ara, els serveis tècnics municipals avaluaran el projecte per si cal introduir-hi canvis per iniciar de nou el procés de licitació.Aquest projecte urbanístic preveu una inversió d'1,2 milions d’euros IVA inclòs i contempla la urbanització de l’entorn del passeig dels Caputxins i la carretera del Pla, en el tram entre les places de la Font de la Manxa i de la Creu. Aquest s’emmarca en les millores urbanes progressives que s’ha anat efectuant en altres àrees de la ciutat per tal de modernitzar serveis públics de clavegueram, aigua i enllumenat, afavorir la mobilitat, en especial de vianants, i unir zones comercials, el centre urbà i el Barri Antic.