El succés només ha afectat el tren en qüestió

Actualitzada 26/03/2018 a les 15:34

Atropellament mortal, el matí d'aquest dilluns 26 de març, a l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders. Els fets s'han produït cap a dos quarts de dotze del migdia, quan un Euromed que feia el trajecte Barcelona-València ha atropellat un home en aquesta estació del Baix Penedès. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat els Mossos d'Esquadra i el jutge forense, que ha autoritzat l'aixecament de cadàver a un quart de 2 del migdia.El succés només ha causat afectacions a l'Euromed que ha atropellat a la víctima. Segons informa Renfe, els passatgers han pogut continuar el seu recorregut per vies alternatives. Per una banda, aquelles persones que tenien com a destinació Tarragona han continuat el seu camí amb un tren regional. Per altra banda, els passatgers que es dirigien a València han seguit la marxa amb un Talgo.L'Euromed que ha atropellat l'home, del qual no ha transcendit l'edat, ha quedat immobilitzat fins a l'aixecament de cadàver, tal com marca el protocol en aquests casos.