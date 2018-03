El conductor ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus

Un camió d'escombreries ha bolcat a la N-420, al quilòmetre 844, a l'alçada de Falset en direcció Reus. A l'incident, ha resultat ferit el conductor amb pronòstic menys lleu.Al lloc dels fets, s'ha mobilitzat un helicòpter del SEM, com a prevenció, i un ambulància, que ha estat la que finalment ha traslladat al ferit a l'hospital Sant Joan de Reus. Tres dotacions de Bombers s'hi han personat per parar la fuita de gasoil que patia el camió i per netejar la calçada. Com a conseqüència de l'accident, s'ha habilitat un pas alternatiu.