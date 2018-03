Torna una nova edició del 'Posa't la Gorra'

La festa d'enguany tindrà lloc el 12 de maig

Actualitzada 26/03/2018 a les 19:20

La campanya Posa’t la Gorra d'AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) celebra aquest 2017 el seu 16è aniversari. Aquest festa solidària, que recapta fons pels infants i adolescents amb càncer, enguany tindrà lloc el 12 de maig a PortAventura Park.La festa d'aquesta edició es dedicarà a l’univers 2.0, una revolució que ha canviat la forma de relacionar-nos, d’estar al món i de comunicar-nos. Quan un infant o adolescent ha de passar temps hospitalitzat, lluny del seu dia a dia, aquest univers esdevé clau i les xarxes socials compleixen una funció cabdal.El disseny de la gorra d’aquest any ha anat a càrrec de la marca de moda Desigual, que ha creat una gorra colorista i alegre. La gorra és el símbol que ens fa iguals als ulls dels infants que estan malalts de càncer, amb ella els diem que no estan sols, amb ella compartim els seus somnis, il·lusions i inquietuds. La gorra tindrà un cost de 21 euros i inclou l'entrada al parc temàtic.Els diners recaptats amb la venda de les gorres van destinats als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Concretament s’inverteixen a millorar les seves condicions a l’hospital donant suport psicosocial i mantenint La Casa dels Xuklis, una casa on AFANOC Tarragona acull gratuïtament les famílies que s'han de desplaçar de les seves localitats perquè els seus fills rebin tractament als hospitals de referència.Des de AFANOC han iniciat un campanya per aconseguir voluntaris per ajudar a vendre gorres per a la festa Posa't la Gorra d'AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya). Per tal de ser un ambaixador de l'entitat, només cal contactar mitjançant el correu tarragona@afanoc.org