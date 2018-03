Renfe reforça les línies R15 i R16 per Setmana Santa

Oferirà 10.000 places per adaptar el servei a la demanda durant el periode vacacional

Actualitzada 26/03/2018 a les 16:31

Renfe modifica la seva oferta del servei de Rodalies de Catalunya durant Setmana Santa per tal d’adaptar-se a la demanda durant el periode vacacional.D’aquesta manera, el servei es reforçarà amb més de 10.000 places als trens regionals de les línies R15 (Barcelona Estació de França – Riba-roja d’Ebre per Tarragona i Reus) i R16 (Barcelona Estació de França – Tortosa/Ulldecona per Tarragona) per facilitar el desplaçament de viatgers a la zona de la Costa Daurada i del Camp de Tarragona.Pel que fa als serveis de les rodalies de Girona, Renfe ha programat un reforç especial el divendres 30 de març per tal de facilitar els desplaçaments durant el periode de vacances.Així mateix, la línia R11 comptarà amb dos serveis de reforç el divendres 30 de març entre Barcelona i Girona, fent parada a Sant Celoni, Maçanet-Massanes, Sils i Caldes de Malavella. El primer reforç circularà amb sortida de Barcelona Sans a les 13.46h i arribada a Girona a les 15.03 hores. I en sentit contrari el servei addicional circularà amb sortida de Girona a les 16.49 hores i arribada a Barcelona Sants a les 18.09 hores.