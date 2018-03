Pepita Biosca rebrà el distintiu de mèrit del Consell Comarcal del Tarragonès

Per la seva continuada tasca en el foment de l’esport, la cultura i per la seva dilatada defensa de la igualtat de la dona a Roda de Berà

Actualitzada 26/03/2018 a les 16:47

El Consell Comarcal del Tarragonès concedirà una distinció de mèrit de serveis distingits, els quals s’atorguen a persones o entitats dels municipis de la comarca que s’hagin distingit en una continuada tasca cultural, científica, econòmica, social o urbanística, a Pepita Biosca.Enguany la proposta de l’Ajuntament, feta per l’equip de Govern i ratificada el passat dijous al Ple amb el vot favorable de tots els membres de la corporació, ha estat la senyora Pepita Biosca Ollé, rodenca i emprenedora qui durant tota la seva vida ha col·laborat en diversos àmbits de la cultura, de l’esport i de la dona a Roda de Berà.La 'Pepita de Cal Secalló', com és coneguda al municipi, ha estat sempre una defensora del paper protagonista de la dona a la nostra societat, una apassionada de l’esport i de la cultura, mare de família i empresària, però sobretot ha estat una rodenca orgullosa del seu poble d’adopció, una estima que la va portar a protagonitzar el pregó de la Festa Major de Sant Bartomeu l’any 1999.La seva passió per l’esport la van convertir des de ben petita en campiona de ping-pong, i d’escacs a l’Orfeó Reusenc, passant més tard a convertir-se en mestra de tots els nois i noies que en volien aprendre. La seva lluita per promoure la igualtat de les dones en l’esport la va portar amb 56 anys a crear un equip de basquet femení a Roda de Berà, 'Mebisa', per donar resposta a totes les noies que volien practicar esport al municipi, i durant molts anys va ser també la seva entrenadora, recuperant els coneixements que havia adquirit com a jugadora quan vivia a Reus.Com a dona emprenedora ha dedicat la seva vida al negoci familiar de queviures i sabates, 'El Corte Inglés de Roda', com se’l coneixia, i a cuidar de les seves dues filles. Com a defensora del paper de la dona a la societat va cofundar el primer Grup de Dones de Roda de Berà, fomentant la participació de les dones organitzant sortides i activitats socials i culturals, i implicant-s’hi durant molts anys en la junta com a tresorera de l’entitat. Sempre ha estat disposada a ajudar als demés i a emprendre nous reptes, aprenent a dibuixar, a fer servir un ordinador a l’Escola d’Adults, o bé col·laborant amb un espai setmanal a Roda de Berà Ràdio.