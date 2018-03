La nova estació de Cambrils pren forma mentre la via està en proves

Les entrades seran a les façanes nord i sud de la terminal i conduiran a un vestíbul que distribuirà entre ascensors i serveis

Actualitzada 25/03/2018 a les 23:14

L’estació de Cambrils de la nova línia del Corredor Mediterrani està pràcticament enllestida, almenys pel que fa a l’obra civil de l’edifici, la terminal que ocupa la planta per sota del viaducte de les vies del tren i puja fins a les andanes. L’empresa Air Drone Cambrils –homologada pel Ministeri de Foment per l’enlairament de drons al Camp de Tarragona– ha cedit a Diari Més, aquesta imatge aèria en la qual es pot apreciar que la terminal de passatgers està quasi acabada seguint la línia del projecte que es va adjudicar per 20,4 milions d’euros. De fet, les vies del nou Corredor Mediterrani estan en proves des de finals de l’any passat, tal com es va anunciar aleshores. El pas de combois en proves per la nova via ferroviària és habitual, dia i nit, per a alguns dels cambrilencs que freqüenten la zona del Camp de Futbol.Segons el projecte del Ministeri de Foment, l’edifici de viatgers s’ubica entre els pilars del viaducte que s’ha construït i per on transcorren les vies. Tal com es pot copsar a les imatges, s’ha construït el vial d’accés que envolta l’estació i s’ha pavimentat la zona de vianants. L’aparcament de l’estació tindrà capacitat per a 160 vehicles. Hi haurà zones delimitades i aparcaments per a taxis i autobusos.Les entrades a la terminal es faran per les façanes nord i sud i conduiran directament a un vestíbul principal, des d’on s’accedirà als serveis al viatger i també als ascensors de pujada a les andanes. Segons el projecte, l’edifici s’il·luminarà lateralment a través d’un dels patis. Per la zona oest de l’edifici hi haurà l’accés ràpid i directe als ascensors de les andanes i, a la zona est de l’edifici, hi haurà la cafeteria i els diferents serveis d’atenció al viatger i d’ús intern del personal de l’estació.Sobre el tauler del viaducte, a la zona de vies, s’ha construït andanes de 213,4 metres de longitud i sis d’amplada. Sobre aquestes s’han construït sengles marquesines per tal de protegir els viatgers de la pluja i el sol mentre esperen el tren. Les andanes estaran protegides per una mampara exterior per protegir els viatgers de possibles caigudes.L’operadora Renfe ja treballa en el disseny dels serveis tècnics per posar en marxa tots els serveis, un cop l’estació obri.