El Festival de Màgia de Torredembarra amplia l'oferta d'espectacles en la seva 2a edició

Actualitzada 26/03/2018 a les 11:43

Programació del Festival

Divendres 27 d’abril. Màgia al carrer

Dissabte 28 d’abril. Màgia educativa

Preu

Diumenge 29 d’abril. Gala Cloenda

Preu

El Festival de Màgia de Torredembarra arribarà a la seva segona edició del 27 al 29 d’abril. Enguany, i després de l’èxit de l’any passat, l’esdeveniment ampliarà tant l’oferta d’espectacles com d’espais. Per una banda, l’espectacle itinerant de divendres passarà a fer-se en dues places: a les 18h a la plaça Mossèn Joaquim Boronat i a les 19h a la plaça de la Font. Per altra banda, el programa creix amb un espectacle-taller de màgia educativa, el qual tindrà lloc a l’Esplai Cultural Teatre del Mar el dissabte dia 28.Els interessats en comprar entrades per assistir al festival poden adquirir-les de forma anticipada a partir del 9 d’abril presencialment a la Regidoria de Turisme –de dilluns a divendres de 10h a 14h-, a través del telèfon 977 64 45 00 o del correu turisme@torredembarra.cat . A taquilla, les entrades es podran comprar el dissabte 28 d’abril a l’Espai Cultural Sala del Mar de 10.30h a 11.30h o al Casal Municipal de 18h a 19.30h. El diumenge es podran adquirir al Casal Municipal de 16.30h a 18h.A les 18h, A la plaça de Mn. Joaquim Boronat.A les 19h, a la plaça de la Font.Actuacions:D’11.30 a 13h, a l’Espai Cultural Sala del Mar, -, a càrrec d’. Espectacle - taller recomanat a partir de 6 anys (infants 4 euros acompanyats d’un adult)De 19.30h a 21.30h, al Casal Municipal, Gala NacionalPresentador:Actuacions:: Adults 7 euros / Menors de 12 anys 4 euros / Grups de 10 (entrada anticipada) 4 euros / 0-3 anys gratuïtDe 18 h a 19.30h, al Casal Municipal, “: Adults 5 euros/ Menors de 12 anys 4 euros / Grups de 10 (entrada anticipada) 4 euros / 0-3 anys gratuït