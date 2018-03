El CDR Cambrils denuncia agressions dels Mossos durant els talls a l'A-7 de dissabte

Diari Més ha pogut parlar amb un dels ferits

Actualitzada 26/03/2018 a les 19:22

El CDR de Cambrils ha denunciat a través de Twitter les lesions que van patir alguns membres del col·lectiu, el passat dissabte 24 de març, conseqüència de «les càrregues dels Mossos» durant el tall de l'A-7 de Tarragona.Diari Més ha pogut parlar amb J.D un dels lesionats i membre del Comitè de Defensa de la República de Cambrils. J.D. va assistir a «la primera concentració, convocada a la plaça Imperial Tarraco» amb altres companys de Cambrils. A causa de l'èxit de la convocatòria, els manifestants van decidir tallar l'A-7 «en una marxa caminant i pacífica». Quan van arribar al punt on va tenir lloc l'actuació policial, J.D. recorda que «no hi havia cap agent dels Mossos d'Esquadra».«Aproximadament, una hora després» van arribar els Mossos i els antiavalots, que van alertar als manifestants i els van convidar a abandonar la via. Aquests s'hi van negar «i vam decidir seure a terra pacíficament». J.D. detalla que al sentit contrari de la via hi havia altres manifestants custodiats per Mossos d'Esquadra sense protecció, «no tots eren antiavalots». «Ens van avisar que carregarien en tres minuts, però de sobte, van començar els cops».J.D. va acabar lesionat de la cama amb un «edema superficial», que li va provocar un important bony, motiu pel qual es va personar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per tal de ser atès per un metge. «A l'hospital hi vaig anar amb altres membres del CDR de Cambrils i de Tarragona que també estaven ferits» indica J.D. que puntualitza que «també hi havia membres del Comitè Antirepressió que ens van assessorar del procediment a seguir per tal de poder denunciar els fets» i comprovar que els informes mèdics fossin correctes.«Per culpa de la meva ferida, vaig ser atès per doctor diferent (en relació als professionals sanitaris que van atendre la resta de membres dels CDR lesionats). Li vaig dir que la ferida havia estat provocada pel cop de porra d'un mosso, i quan vaig tenir l'informe mèdic a les mans vaig llegir que hi posava 'Agressió sense especificar'». A partir d'aquí va començar la queixa de J.D, assessorada pels membres del Comitè Antirepressió, van intentar que el doctor «donés explicacions» al fet que no especifiqués el motiu de l'agressió.Les queixes no van arribar a bon port, i actualment tant J.D. com els membres dels CDR estan estudiant les vies legals que han de seguir per «denunciar aquestes agressions».