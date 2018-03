El PP de Cambrils tanteja els grups per formar un govern alternatiu

El grup, a l’oposició, explora quins opcions té d’aliar-se amb Ciutadans, PSC i els no adscrits

El grup municipal del PP a Cambrils ha començat a mantenir converses amb altres grups per tal d’explorar la possibilitat de formar un govern alternatiu al que formen, a hores d’ara, el tripartit d’ERC, PSC i PDeCat. El regidor popular, David Chatelain, va alertar de la voluntat del seu grup de buscar nous aliats que el permetin sumar els onze regidors necessaris per formar la majoria suficient que desbanqui l’executiu local liderat per l’alcaldessa republicana Camí Mendoza. Ho feia en el darrer ple. Segons David Chatelain, «ja han començat els primers contactes».Els populars no descarten la moció de censura davant del que ells consideren la «pèrdua de neutralitat de l’Ajuntament com a institució». «S’està trencant, com queda demostrat cada dia amb la penjada de pancartes, la baixada de banderes fins a mitja asta... Tot plegat és dolent per a la ciutadania», puntualitza el portaveu del PP. Una de les gotes que ha fet vessar el got ha estat la redacció de la normativa per a la posada en marxa de Ràdio Cambrils. «Volíem introduir clàusules per garantir la normativa en el mitjà públic, vaig fer la meva oferta, però no garanteixen la neutralitat», diu Chatelain.Ni amb el suport de tota l’oposició, el PP en tindria prou per a tombar l’actual govern cambrilenc, però els populars aspiren a aconseguir un acostament amb els socialistes, a través de les qüestions identitàries. «Hem impedit algunes decisions amb el concurs del PSC, que està al govern», explica David Chatelain. Els dos regidors populars, amb els dos de Ciutadans, els quatre regidors no adscrits i els tres socialistes, sumen la majoria necessària, en cas de voler desbancar els republicans del govern local.L’oferta es va llençar a l’aire públicament en el darrer ple i, segons Chatelain, «encara estem en espais molt inicials».«D’altra banda, tothom sap que ERC està rebent moltes pressions, especialment pels coneguts com a CDR (Comitè de Defensa de la República) per tal que trenqui el seu pacte amb el PSC. A banda, de tots és conegut que, en la dinàmica interna de l’Ajuntament de Cambrils, no hi ha una bona relació entre aquests partits, hi ha desconfiança i inestabilitat», finalitzava el popular.