El calçot serà el protagonista del programa 'Joc de Cartes'

Hi participen tres restaurants de l'Alt Camp i un de la Conca de Barberà

Actualitzada 26/03/2018 a les 19:53

Aquest dimecres, a les 22.35 hores a TV3, s'emetrà el programa Joc de Cartes dedicat al calçot. En aquest, quatre restaurants competiran per ser el millor restaurant de la zona. Hi participen tres establiments de l’Alt Camp i un de la Conca de Barberà.Al programa, presentat per Marc Marc Ribas, s'enfrontaran els restaurants Casa Gurí, de la Masó; Masia Fontscaldes, de Fontscaldes; El Trispolet, de Valls, i el Molí del Mallol, de Montblanc. En aquest, els propietaris dels restaurants serna els jutges i valoraran la resta d'establiments competidors. Al programa no només es valora els plats, sinó que també es té en compte l’espai, el servei, la cuina i el preu.