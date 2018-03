Detinguts quatre menors i un jove que entraven a cases velles de Constantí

Un d’ells estava en recerca perquè s’havia escapat d’un centre de menors

Actualitzada 25/03/2018 a les 23:07

L’alerta per possibles ocupacions ha saltat aquests darrers dies al centre de Constantí i, concretament, al carrer del Mig. Alguns veïns havien vist gent entrant a pisos i cases antigues, en les quals no hi viu ningú, tot trencant vidres i portes. Els responsables d’aquests fets, però, ja han estat identificats i detinguts i tot ha sigut «una gamberrada», segons ha explicat l’alcalde constantinenc, Óscar Sánchez, al Diari Més.Es tracta d’un grup de cinc joves, quatre dels quals menors d’edat (de 17 anys) i un de 21, tots ells veïns de Constantí i de nacionalitat espanyola. A més, un d’ells estava en recerca perquè s’havia escapat d’un centre de menors.Divendres a la nit, dos agents de la Policia Local de Constantí que estaven fent vigilància pel barri antic del municipi van aconseguir detenir dos dels joves i, la matinada de diumenge, van detenir tres més. Tots ells van ser detinguts, identificats i, segons les últimes infirmacions, havien estat traslladats a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Campclar.Segons explica Óscar Sánchez, tots ells són «molt coneguts al poble» i ja l’estiu passat havien estat identificats per obrir diversos cotxes. «En aquesta ocasió, han entrat en pisos antics del carrer del Mig, on no hi viu ningú, per fumar i fer gamberrades. Però en cap cas hi ha hagut ocupacions», puntualitza l’alcalde.En aquest sentit, veïns de la zona s’havien alertat en veure que en algunes cases del centre havia entrat gent, trencant portes i finestres. La preocupació requeia, sobretot, en la gent gran, ja que es tracta d’una zona del municipi en la qual la mitjana d’edat és elevada. «Després de les ocupacions que va viure el municipi el 2016, és normal que els veïns siguin sensibles davant de qualsevol moviment», reitera Óscar Sánchez. I és que, ara fa dos anys, Constantí es va veure immers en una important onada d’ocupacions que va afectar blocs de pisos sencers de nova construcció ubicats als carrers Jaume I i Prat de la Riba. La situació es va tornar insostenible fins al punt que, en un dels blocs, 40 dels 48 habitatges estaven ocupats. Endesa va decidir tallar el subministrament d’electricitat per la perillositat que representava tenir gairebé totes les instal·lacions manipulades. Poc després, es va produir un incendi al garatge del bloc, les canonades van quedar calcinades i Sorea va haver de tallar el subministrament per perill d’inundació. Sense llum ni aigua, els ocupes van haver de marxar i, segons Óscar Sánchez, «cap de les famílies s’ha quedat a Constantí».