Detinguda per robar 25.000 euros i joies en dues cases de Vila-seca on netejava 

Una de les víctimes va posar càmeres de vigilància en sospitar que la treballadora li estava robant

Actualitzada 26/03/2018 a les 12:53

Els Mossos d’Esquadra van detenir, aquest divendres, una dona com a presumpta autora d’un delicte de furt per robar 25.000 euros en efectiu i diverses joies en dues cases de Vila-seca on treballava fent tasques de neteja. L’arrestada és una dona de 49 anys, nacionalitat espanyola i domicili desconegut.La investigació policial es va iniciar arran de la denúncia de dos germans que van explicar als mossos que la dona que netejava a les seves cases els estava furtant diners i joies. Un d’ells es va adonar dels fets quan li van desaparèixer una sèrie de diners en efectiu que va treure per una qüestió laboral i els va guardar en un lloc privat de casa seva. En sospitar que la dona que treballava fent la neteja podria ser la responsable del furt, va instal·lar càmeres de vigilància al domicili, cosa que va confirmar els fets.Durant els dos anys que la dona va treballar a les cases dels dos afectats els va sostraure 25.000 euros en efectiu i més de 7.000 euros en joies, segons relaten les víctimes. Els agents van poder comprovar que la detinguda havia venut joies en diverses botigues de la ciutat de Reus des de l’any 2016. Algunes van ser recuperades i retornades als seus propietaris.La detinguda va passar dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.