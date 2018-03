Busquen adoptants per un grup de cadells que van abandonar al carrer a Calafell

Quatre dels gossos ja han trobat una família, mentre que els quatre restants encara busquen persones responsables que vulguin cuidar-los i estimar-los

Actualitzada 26/03/2018 a les 16:14

Quatre cadells adoptats i quatre més a la recerca d’una família

Un grup de vuit gossos cadells van ser abandonats al carrer, el passat divendres 23 de març, a Calafell. Una dona va llançar els animals en un carrer de la urbanització Calafell Park, d’on van ser recollits per la Policia Local. Immediatament l’Associació per la Defensa i la Protecció d’Animals de Calafell (Adipac) i l’Ajuntament de Calafell es van posar en marxa per buscar adoptants pels gossos. Quatre d’ells ja tenen una família, mentre que quatre més encara esperen trobar algú que els vulgui cuidar i estimar.Els fets van succeir el matí del passat divendres, quan diversos veïns van observar com una dona va llançar vuit cadells en un carrer de la urbanització Calafell Park. Segons ha pogut saber Diari Més, aquesta persona té antecedents per maltracte animal i el consistori està en vies d’interposar una denúncia contra ella. Els testimonis van alertar dels fets a la Policia Local, que es va encarregar de la recollida dels animals. Els gossos són fruit d’un encreuament de Pastor Alemany, tenen un mes de vida i van ser trobats amb un estat de salut «molt deficient», segons informa Adipac.L’Ajuntament de Calafell es va fer càrrec dels gossos i va contactar amb Adipac, una associació animalista que forma part de la plataforma municipal Ecoan. L’objectiu del consistori era que l’associació fes difusió del cas per trobar adoptants per als cadells, a més d’ajudar-los a gestionar les adopcions. D’aquesta manera, l’entitat s’està fent càrrec de la gestió de les adopcions i una de les seves voluntàries, Elisabet Piris, acull els cans durant el procés de recerca d’una família per cada un d’ells.«L’Ajuntament va contactar amb Edipac perquè els cadells puguéssin estar en un lloc on rebessin més atencions que a les dependències municipals, ja que són molt petits», afirma Piris. Ella va obrir la porta a aquests vuit cadells i és l’encarregada de parlar amb les famílies i –interessades en adoptar-los per tal que els puguin anar a veure.Peris ha explicat que el cas d’aquests vuit cadells abandonats ha obtingut una «molt bona resposta» per part de la gent. Assegura que s’han rebut prop d’una trenta de trucades per fer consultes sobre les condicions d’adopció dels cadells i, a partir d’aquestes, unes quinze persones han visitat els animals al seu domicili. De fet, quatre gossos ja han estat adoptats, però encara resten quatre per trobar una família: dos mascles i dues femelles. «Jo crec que les trobarem aviat, ja que són cadellets i la resposta ha estat molt positiva».Per poder adoptar els animals, Adipac i l’Ajuntament de Calafell posen com a condició que els adoptants han d’esterilitzar els cadells, xipar-los i posar-li les vacunes pertinents. Per això es fa un contracte d’adopció i es demanen els diners per avançat per tal que es faci efectiu el compromís, tal i com afirma Piris. Tant les vacunes com l’esterilització es gestiona a través de l’associació per tal que sigui més econòmic.Els interessats en adoptar algun d’aquests cadells es poden posar en contacte amb Albert, membre d’Adipac, a través del telèfon 639 95 89 09. La voluntària de l’associació Elisabet Piris ha fet una crida a la ciutadania «a ajudar 100% amb aquestes entitats» i a que «l’Ajuntament col·labori com ho ha fet en aquest cas ajudant el màxim dins de les seves possibilitats».