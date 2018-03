Acaba la parada de Repsol

S'hi han destinat 25 milions d'euros

Actualitzada 26/03/2018 a les 12:32

Repsol ha destinat més de 25 milions d’euros a la parada de l’àrea química de Tarragona que es va iniciar a finals de gener i que tot just finalitza ara. Els treballs han permès realitzar tasques d’inspecció, manteniment i innovació tecnològica i medi ambient, així com desenvolupar tasques de reparació i neteja d’equips.Segons detalla l'empresa mitjançant un comunicat, «la parada ha assolit els seus objectius. En seguretat s’ha aconseguit la fita de zero accidents. En l’àmbit del medi ambient, la parada s’ha desenvolupat sense incidències ambientals i s’ha realitzat una correcta gestió dels residus».S'han impartit 47.000 hores de formació de seguretat i medi ambient específica per a aquesta parada, i pels cursos de formació han passat més de 2.600 persones entre personal propi i d’empreses contractades per a la parada. També s’han assolit els objectius plantejats de durada, cost i qualitat (que garanteix l’operativitat de plantes i l’eficiència energètica durant el proper cicle).Les tasques de manteniment dutes a terme en les diferents unitats durant la parada, han representat al voltant de 400.000 hores/home. Entre el personal de Repsol i el de les empreses col·laboradores, han passat per les instal·lacions del Complex una mitjana diària de 1.100 persones, a més de les 2.700 habituals.«Des de Repsol s’ha realitzat un esforç per fomentar l’ocupació entre les empreses i els treballadors de l’entorn immediat. Repsol va fer una ronda de consultes a les deu empreses de serveis amb un major volum de contractació de mà d'obra a la parada, a fi de conèixer de primera mà el nombre de treballadors eventuals dels municipis del nostre entorn, que han estat contractats específicament per a aquesta parada», assegura l'empresa.El resultat d’aquesta consulta és que a la parada de Repsol Química s’han contractat 396 empadronats als municipis que tenen instal·lacions Industrials de Repsol al seu terme municipal.Aquestes deu empreses de servei han executat aproximadament el 80% del volum total d'hores-home de la parada. Fent una extrapolació a la resta d'empreses (60 empreses que han executat el restant 20% d'hores-home) es pot concloure que l'impacte de la parada de Repsol Química a l’entorn més proper del Complex Industrial, ha comportat la contractació eventual d’uns 500 treballadors.