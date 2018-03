Tres detinguts en la macrooperació antidroga a Riudecanyes

Van localitzar sis quilos de marihuana amb destinació a Utrech

Actualitzada 24/03/2018 a les 12:04

Tres homes de 37, 42 i 52 anys, veïns de Reus, Vila-seca i Tarragona, van ser detinguts dimecres pels Mossos d’Esquadra com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i per pertinença a grup criminal. Arran d’una investigació, es va constatar que a l’interior d’uns habitatges de la urbanització Mar de Riudecanyes s’estava duent a terme algun tipus d’activitat il·lícita relacionada amb el tràfic d’estupefaents.Finalment, es va determinar que es tractava d’un grup organitzat de com a mínim cinc persones, que es dedicava al conreu indoor de marihuana i al seu posterior tractament i distribució. A principis d’aquesta setmana els investigadors van interceptar un dels enviaments camuflats amb destinació a Utrecht, als Països Baixos. La furgoneta va sortir de Riudecanyes carregada amb set cafeteres industrials. Quan els agents van escorcollar exhaustivament el vehicle i la càrrega van localitzar 6 quilos de marihuana envasada al buit a l’interior dels calderins de les cafeteres.Els investigats treballaven de manera coordinada, metòdica i prenien grans mesures de protecció amb l’objectiu de no ser detectats. En l’entrada i perquisició judicial duta a terme dimecres als quatre habitatges investigats, els mossos van localitzar diners en efectiu, material específic per al conreu de marihuana i restes de diverses plantacions ja recol·lectades.Els investigadors donen per desarticulada l’organització criminal ja que dels cinc membres investigats han pogut detenir-ne tres i als altres dos els han fet constar una ordre de recerca i detenció. Els arrestats van passar divendres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.