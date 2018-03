Un Citroen Xsara ha bolcat aquest migdia a la carretera

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han rebut un avís, aquest migdia, d'un accident a Llorenç del Penedès.Algú ha bolcat un Citroën Xsara a la carretera T-240, al quilòmetre 7, però quan hi han acudit, no hi havia ningú.Segons asseguren des dels Bombers, el cotxe estava «sol», i els Mossos han obert diligències per intentar trobar la persona que el conduïa.