PortAventura inaugura nova temporada a ritme de 'triunfitos'

El parc de Vila-seca i Salou torna a engegar activitat aquest divendres i els famosos en tornen a ser els protagonistes

Actualitzada 23/03/2018 a les 11:31

PortAventura ha obert les portes, aquest divendres 23 de març, perquè els visitants puguin gaudir una temporada més del parc d’atraccions. Ho fa amb un acte inaugural en el qual, com cada any, assisteixen personalitats famoses. En aquesta ocasió els protagonistes absoluts són els concursants de la flamant i exitosa darrera edició d’Operación Triunfo, els quals no s’han volgut perdre l’ocasió de pujar a les atraccions més famoses del parc temàtic i alguns, inclús, passar pel photocall per deixar-se fotografiar per la premsa. Al photocall i a l’acte d’inauguració hi assisteixen vuit concursants: Nerea, Raoul, Ricky, Thalia, Juan Antonio, Mireya, Marina y Mimi. Posteriorment, i ja per gaudir del parc, arribaran Cepeda, Agonay, Ana Guerra, Miriam Rodríguez i Roi.A més dels concursants del programa televisiu musical, també assisteixen a l’acte d’inauguració de PortAventura altres personalitats de l’àmbit social, del cinema i de la televisió. Així, també s'han deixat veure Santi Millan, Pablo Puyol, Mireia Canalda, Ares Teixidó o Aina Cerdà. També la model i influencer Laura Escanes i el seu ja marit televisiu Risto Mejide.