Més de 850 escolars ballen simultàniament sardanes a Montblanc en unes 40 anelles

La celebració de la final dels cursets escolars coincideix amb la capitalitat montblanquina

Actualitzada 23/03/2018 a les 17:39

Els estudiants dels centres escolars montblanquins Llar d’Infants Els Merlets, Llar d’Infants i Col·legi Mare de Déu de la Serra, Escola d’Educació Especial TILMAR i Escola Les Muralles, així com l’escola ZER Conca de Barberà, s’han reunit aquest divendres a la tarda per celebrar plegats la final dels cursets de sardanes a la plaça de Sant Francesc de Montblanc. Durant una hora, més de 850 escolars han format unes 40 anelles i han ballat dues sardanes curtes, dues de llargues i el tradicional Ball del Rogle. L’acte culmina les classes setmanals de sardanes impartides als centres escolars. Enguany, han participat en els cursets més alumnes que mai, entre els 3 i els 11 anys, tot coincidint amb la proclamació de Montblanc com a Capital de la Sardana 2018.La multitudinària ballada ha estat organitzada per l’Ajuntament de Montblanc i el Grup Sardanista del Museu Arxiu de la vila. El regidor de Cultura, Jordi Albalat ha explicat que un dels objectius de la capitalitat és aprofundir en l’arrelament de la sardana a Montblanc. «Aquesta ballada i l’augment dels centres participants en els cursets són un primer pas, assolit amb èxit, en aquesta direcció», ha manifestat. Els impulsors s’han mostrat molt satisfets de l’acte i han avançat que plantegen repetir-lo altres anys.